Wrocław: Marsz rozwiązany legalnie? Decyzja sądu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał w poniedziałek, że decyzja wrocławskiego magistratu o rozwiązaniu Marszu Polski Niepodległej 11 listopada ub.r. została podjęta zgodnie z prawem. Sąd zmienił tym samy postanowienie sądu pierwszej instancji, który uchylił decyzję urzędników o rozwiązaniu tego zgromadzenia.

Zdjęcie Decyzją urzędników marsz narodowców we Wrocławiu został rozwiązany /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

Organizatorami marszu, który odbył się 11 listopada 2018 r. we Wrocławiu byli m.in. Piotr Rybak (prawomocnie skazany za spalenie w 2015 r. na wrocławskim rynku kukły symbolizującej Żyda) i były ksiądz Jacek Międlar.

Reklama

Gdy ubiegłoroczny marsz doszedł do ulicy Świdnickiej, prowadzącej do Rynku, odpalono race i doszło do przepychanek z uczestnikami kontrmanifestacji. Rzucane były m.in. butelki. Ranne zostały osoby, które stały w tłumie kontrmanifestantów.

Marsz został rozwiązany przez wrocławskich urzędników na samym jego końcu - podczas przemówień m.in. Międlara i Rybaka na wrocławskim Rynku.

Zażalenie na decyzję o rozwiązaniu marszu złożył do sądu Rybak. Pod koniec października Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił postanowienie magistratu, uznając, że nie zostały zachowane podstawy prawne.

Miasto odwołało się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Rzeczniczka SA, sędzia Małgorzata Lamparska powiedziała w poniedziałek PAP, że sąd uchylił postanowienie z pierwszej instancji. "Sąd apelacyjny uznał, że rozwiązanie marszu było zgodne z prawem; inaczej niż sąd pierwszej instancji ocenił też przebieg tego zgromadzenia" - powiedziała sędzia.

Według sądu apelacyjnego zachowanie uczestników marszu zagrażało zdrowiu i życiu osób uczestniczących w kontrmanifestacji. Sędzia powiedział, że inną z przesłanek do rozwiązania marszu było użycie przez uczestników tego zgromadzenia materiałów pirotechnicznych.

Poniedziałkowe postanowienie sądu jest prawomocne.