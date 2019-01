Ośmioro pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ma objawy grypy AH1N1. Placówka zamknęła oddział kardiologii dla odwiedzających i odizolowała zakażonych pacjentów - poinformowano na konferencji prasowej.

W piątek zastępca dyrektora ds. lecznictwa USK dr Bogusław Beck podkreślił, że cały szpital działa normalnie. Jedynie na oddziale kardiologii zastosowano procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym.

"Po stwierdzeniu przypadków grypy zastosowaliśmy na tym oddziale wymagane procedury. Wstrzymaliśmy też przyjmowane planowych pacjentów na ten oddział i poprosiliśmy pogotowie ratunkowe, aby nagłe kardiologiczne przypadki kierowano do innych szpitali" - powiedział Beck.

Zakaz odwiedzin

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Violetta Magiera poinformowała, że pierwszy przypadek stwierdzono w poniedziałek. Od wtorku obowiązuje zakaz odwiedzin na kardiologii.

"Mamy ośmioro pacjentów z objawami grypy AH1N1. W przypadku jednego czekamy jeszcze na potwierdzenie. Pacjenci są odizolowani od pozostałych i zastosowano procedurę wypisywania tych, którzy nie muszą koniecznie pozostawać na oddziale" - powiedziała Magiera.

"Wszystko pod kontrolą"

Naczelny epidemiolog szpitala prof. Jarosław Drobnik poinformował, że jeden z przypadków to pacjent w klinice nefrologii.

"Ten pacjent przyszedł już do szpitala z objawami grypy i również jest odizolowany. Stan wszystkich pacjentów jest w miarę dobry, żeby nie powiedzieć: dobry. Wszystko jest pod kontrolą" - powiedział prof. Drobnik.

Lekarze o szczepieniach

Kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych USK prof. Leszek Szenborn podkreślił, że zachorowania to efekt rozpoczynającego się sezonu grypowego i nie ma powodu do niepokoju. "To ten sam wirus z grupy AH1N1, który w 2009 r. wywołał nowe zachorowania i był określany jako wirus grypy świńskiej, ale jest jak najbardziej wirusem grypy ludzkiej, który ma duży potencjał i zakaźny, i chorobotwórczy. To wirus, przeciw któremu szczepionka daje najlepszą ochronę" - powiedział prof. Szenborn.

Lekarz przypomniał, że w tym roku w ramach profilaktyki były refundowane szczepienia osób starszych, co cieszyło się dużym zainteresowaniem w tej grupie wiekowej. Dodał, że zaszczepiono też pracowników USK na obu kampusach szpitala.

Profilaktyka najważniejsza

"Jeszcze można i warto się zaszczepić. Dla osoby, która miała już kontakt z osobą zakażoną, szczepienie nie jest wystarczającym środkiem profilaktycznym. Powinna jeszcze przez dziesięć dni przyjmować lek przeciwwirusowy. Na szczęście wszystkie ciężkie przypadki grypy możemy leczyć" - powiedział prof. Szenborn.

Przypomniał, że w ramach profilaktyki w sezonie grypowym warto przy powitaniach zrezygnować z podawania ręki, należy kaszleć nie w dłonie, ale w rękaw, otwierać drzwi łokciem, a nie dłonią, warto nosić maseczki, częściej myć ręce. Podkreślił, że chorzy nie powinni zjawiać się w miejscach publicznych, np. w pracy.