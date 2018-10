Wrocław: Zaginął 21-latek

Wrocławscy policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze za zaginionym 21-letnim Maciejem Dębskim.

Zdjęcie Zaginiony Maciej Dębski /Policja

Z uzyskanych informacji wynika, że mężczyzna wyszedł 14 października 2018 roku z koszar Akademii Wojsk Lądowych, mieszczących się przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu i do dziś nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ostatnie znane miejsce przebywania mężczyzny to ul. św. Mikołaja we Wrocławiu w godzinach późnowieczornych.

21-latek ma 180 cm wzrostu, jest dobrze zbudowany, ma krótkie włosy - ciemny blond, ubrany był w koszulkę koloru ciemnego z naszytą cyfrą "3" na rękawie i niebieskie jeansy.

Osoby mające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław Psie Pole tel. 71 340-44-33, 71 340 45 25 lub najbliższą jednostką policji.