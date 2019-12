Wrocław: Zatrzymano 28 pseudokibiców

Po niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy Śląsk Wrocław - Legia Warszawa zatrzymano 28 pseudokibiców. Większość z nich podejrzana jest o posiadanie środków pirotechnicznych, a dwóch również o posiadanie narkotyków.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Adam Staśkiewicz /East News

Podczas niedzielnego meczu na Stadionie Miejskim we Wrocławiu kibice odpalili race i fajerwerki. Mecz z tego powodu został przerwany na 10 minut. Jak powiedział w poniedziałek rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu Łukasz Dutkowiak, w związku z tymi zachowaniami policja zatrzymała 28 pseudokibiców. To mężczyźni w wieku od 17 do 47 lat.

Reklama

"Większość posiadała materiały pirotechniczne, a dwóch z nich środki odurzające w postaci marihuany" - przekazał Dutkowiak. Rzecznik dodał, że zatrzymani odpowiedzą za naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

"Za posiadanie materiałów pirotechnicznych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych grozić może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Natomiast posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do trzech lat więzienia" - dodał Dutkowiak.