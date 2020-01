23-letni mężczyzna zmarł na skutek porażenia prądem, a drugi pracownik trafił w ciężkim stanie do szpitala po wypadku, do którego doszło wczesnym popołudniem na budowie we Wrocławiu. Trwa śledztwo w tej sprawie – podała policja.

Zdjęcie Policja; Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Rzecznik wrocławskiej policji Łukasz Dutkowiak poinformował w czwartek, że do wypadku na budowie przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu doszło po godz. 13.

"Podczas pracy przy rozładunku materiałów budowlanych dwaj pracownicy zostali porażeni prądem. Życia 23-letniego mężczyzny pomimo reanimacji nie udało się uratować. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala" - powiedział policjant.

Dodał, że na miejscu pracują policjanci, prokurator i przedstawiciele inspekcji pracy. Śledztwo ma ustalić szczegóły i przyczyny tego tragicznego wypadku.