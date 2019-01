​Wrocław: Zmarł prof. Ryszard Badura, były wieloletni rektor uczelni rolniczej

Zmarł prof. Ryszard Badura, wybitny naukowiec, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej we Wrocławiu - podało we wtorek biuro prasowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pogrzeb profesora odbędzie się w sobotę 19 stycznia.

Jak podała wrocławska uczelnia, prof. Ryszard Badura zmarł w niedzielę 13 stycznia.

W latach 60. XX w. był prodziekanem i dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, a od roku 1969 przez cztery kadencje rektorem wrocławskiej uczelni (obecnie to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Jak podano, zarządzając Wyższą Szkołą Rolniczą, doprowadził do tego, że została Akademią Rolniczą.

"Był wybitnym naukowcem, który otworzył polską medycynę weterynaryjną na współpracę z medycyną człowieka. Dowodem jego pozycji w świecie nauki były doktoraty honoris causa przyznane mu przez Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i macierzystą uczelnię" - napisano w przesłanym PAP komunikacie.

"Dla nas profesor Badura to 'człowiek - legenda' i to nie tylko dlatego, że przez tyle lat był rektorem naszej uczelni. Był naszą pamięcią o polskich początkach uczelni, o których z taką swadą opowiadał. Kiedy zaczynał swoje studia tuż po wojnie, dane mu było uczyć się od profesorów, którzy wiedzę i umiejętności zdobywali w Wiedniu, w Pradze, Paryżu, na najlepszych europejskich uczelniach. W środowisku akademickim takie postaci są dowodem ciągłości tradycji, która przecież jest fundamentem tego, co nazywamy uniwersytetem" - mówił cytowany w komunikacie prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. Badura był członkiem wielu towarzystw naukowych, wykształcił blisko 400 specjalistów. Zmarł w wieku 95 lat. Jak podaje wrocławska uczelnia na swojej stronie internetowej, pogrzeb profesora odbędzie się 19 stycznia na cmentarzu przy ul. Bujwida.