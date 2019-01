Trzech górników zostało poszkodowanych po wstrząsie, do którego doszło w czwartek nad ranem w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (woj. dolnośląskie). Górnicy zostali przewiezieni do szpitala.

Jak przekazała PAP Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź, wypadek zdarzył się w czwartek po godzinie 4 nad ranem na oddziale G-24 Zakładów Górniczych Rudna na poziomie 1170 metrów.

Doszło tam do samoczynnego wstrząsu górotworu, o sile górniczej "6". "W miejscu zdarzenia było czterech górników; w wyniku podmuchu i odsypania ścian, wypadkowi uległo trzech pracowników, którzy zostali przewiezieni do szpitala z urazami w okolicach bioder, głowy i nóg" - powiedziała Osadczuk.

Dodała, że interwencja Jednostki Ratownictwa Górniczo Hutniczego nie była potrzebna. "Pracownicy samodzielnie opuścili zagrożony region" - wyjaśniła.(PAP)