Wstrząsająca zbrodnia w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym Śląsku. 18-letni Marceli C. powiadomił w nocy służby, że ktoś włamał się do domu, w którym mieszka z rodzicami i zamordował trzy osoby. Gdy policjanci przyjechali na miejsce i rozpoczęli przesłuchania, 18-latek przyznał, że to on popełnił zbrodnię - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Do zbrodni doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 8 na 9 grudnia). 18-letni Marceli C. zadzwonił na policję z dachu budynku. Mówił, że do jego mieszkania włamał się jakiś mężczyzna.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli zwłoki trzech osób - kobiety i mężczyzny w wieku 48 lat oraz siedmioletniego dziecka.



Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, w trakcie przesłuchania 18-latek przyznał się do zabójstwa swoich rodziców i brata. Wskazał też miejsce, gdzie zakopał siekierę i ubrania.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tej tragedii.



"Nie mogę ujawnić szczegółów. Potwierdzam jedynie, że nie żyją dwie dorosłe osoby - rodzice i siedmioletnie dziecko. Osobą zatrzymaną i podejrzaną w sprawie tego zabójstwo jest 18-letni syn i brat poszkodowanych" - przekazała rzeczniczka komendy policji w Ząbkowicach Śląskich, kom. Ilona Golec.