Jak wyglądały święta w PRL-u? Archiwalne zdjęcia

CIEKAWOSTKI |

Niekończące się kolejki, w których stało się nie z pytaniem "co kupić?", ale "czy uda się kupić?". Towary na kartki i rzucane okazjonalnie pomarańcze i cytryny dla wybrańców, którzy mogli sobie na nie pozwolić. Nieograniczona kreatywność domowych gospodyń, by z tego, co jest, wyczarować wigilijną wieczerzę. Do tego zabawy choinkowe w równo skrojonych mundurkach i Dziadek Mróz albo Mikołaj w stroju… przerażającym. Jak wyglądało Boże Narodzenie w PRL-u? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotografii.