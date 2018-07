1 15

Po wichurach i ulewnych deszczach straż pożarna interweniowała wczoraj ponad 1400 razy. Najwięcej interwencji, ponad 400, było w województwie małopolskim. Strażacy wielokrotnie wzywani byli również w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz łódzkim. Interwencje strażaków związane były głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i ulic oraz usuwaniem powalonych drzew, które tarasowały wiele dróg i szlaków kolejowych. W miejscowości Małe Ciche z powodu ulewnych deszczy doszło do podtopień. Intensywne opady uszkodziły również most na drodze do Morskiego Oka oraz granicy ze Słowacją, w okolicy miejscowości Zazadnia. Poziom wody w wielu rzekach w Polsce niebezpiecznie wzrasta. Miejscowość Małe Ciche po intensywnych opadach deszczu