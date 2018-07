1 9

Z powodu sinic nadal zamknięte jest kilkadziesiąt kąpielisk, m.in. w Dębkach, Karwi, Chałupach, Juracie czy Gdyni. To największy wykwit sinic od 12 lat. "Wygląda to jak plamy oleju unoszące się na wodzie" - mówi w rozmowie z TVN24 Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspertka dodaje, że sytuację może poprawić tylko załamanie pogody, wiatr albo prądy wody. Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w zanieczyszczonej nimi wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę. Dolegliwości mogą pojawić się nawet kilka dni po kąpieli. Utrzymujący się do kilku dni wykwit sinic martwi właścicieli pensjonatów w nadbałtyckich miejscowościach. Obawiają się, że wczasowicze zaczną rezygnować z rezerwacji