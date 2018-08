1 6

66-letni Mieczysław Koral z Rudy Śląskiej to pacjent, któremu po raz pierwszy w Polsce wszczepiono całkowicie sztuczne serce. Operację, która odbyła się 4 lipca, przeprowadził zespół dr Michała Zembali ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W czwartek lekarze podłączyli mężczyźnie mobilne urządzenie zasilające, umożliwiające mu poruszanie się, a – docelowo – powrót do domu. Pacjent czuje się dobrze. (PAP) Pan Mieczysław, poddany pionierskiemu w skali Polski zabiegu, w 2009 r. przebył zawał, który doprowadził do ciężkiego uszkodzenia serca. Do placówki w Zabrzu trafił w bardzo ciężkim stanie.