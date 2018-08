1 5

Polscy strażacy, którzy przez dwa tygodnie pomagali gasić pożary w środkowej Szwecji, powrócili w poniedziałek (6 sierpnia) do Polski. Prom ze 139 strażakami i ciężkim sprzętem, który był wykorzystany w akcji gaśniczej, po godzinie 5.00 przypłynął do Świnoujścia. Strażaków powitał premier Mateusz Morawiecki i minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Polscy strażacy po powrocie ze Szwecji do Świnoujścia.