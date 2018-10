1 8

Największy żaglowiec szkolny świata, rosyjski STS Siedow z wizyta w gdyńskim porcie. STS Siedow to czteromasztowy bark o długości całkowitej 117 m i szerokości 15 m. Jego maszty osiągają wysokość 58 m, a łączna powierzchnia 33 stawianych na nich żagli to 4192 m.kw. Na pokładzie jednostka możne pomieścić około 224 osoby, w tym 60 osób należących do stałej załogi. Żaglowiec zbudowany został w Kilonii w 1921 r. przez niemiecka stocznię. Rosyjski STS Siedow w Gdyni