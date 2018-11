1 7

W środę (7 listopada) podczas posiedzenia Sejmu doszło między posłami do awantury. W czasie obrad Dominik Tarczyński (PiS) nazwał "idiotą" posła Jacka Protasiewicza (PSL-UED). Ryszard Petru (Liberalno-Społeczni) z mównicy sejmowej skomentował z kolei stosunek PiS do prezydenta Andrzeja Dudy w związku z ustawą o ustanowieniu 12 listopada świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. "To pokazuje, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym - na końcu" - mówił Petru. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński uznał, że zarówno Petru jak i Tarczyński naruszyli powagę Izby, a sprawą zajmie się Prezydium Sejmu.