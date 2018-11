1 6

Kultowy pawilon Zodiak został ponownie we wtorek otwarty w Warszawie w Pasażu Wiecha 4, na tyłach kina Atlantic. W powstałym w latach 60. XX wieku pawilonie działał słynny bar Zodiak, a nad budynkiem znajdował się wielki neon z taką nazwą. W nowej odsłonie ma to być miejsce do dyskusji o przestrzeni i rozwoju miasta. Projekt Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak zrealizowało miasto w porozumieniu z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich