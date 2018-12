1 6

Osiodłany, gotowy do jazdy koń zachowany w doskonałym stanie – takiego znaleziska dokonano na przedmieściach Pompejów. Zwierzę zginęło po wybuchu Wezuwiusza – podaje BBC. Odkrycia dokonano niedaleko ruin Willi z Misteriami, jednego ze starożytnych domów. Willa mieści się na przedmieściach Pompejów i jak wynika z ustaleń ekspertów mogła należeć do wysokiego rangą urzędnika lub rzymskiego generała. Na terenie posiadłości, archeolodzy odkryli pozostałości stajni, a w niej szkielety koni. Jeden z nich zachował się w doskonałym stanie i, co ciekawe, miał na sobie kompletną uprząż. Badacze sądzą, że najprawdopodobniej miał on pomóc w ucieczce, kiedy wybuchł Wezuwiusz (79 rok naszej ery). Luksusowa posiadłość została odkryta na początku XX wieku, a jej znaczna część została już odkopana. Niezwykłe odkrycie w Pompejach