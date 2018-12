1 6

Kilka godzin przed rozpoczęciem sylwestrowego szaleństwa nadszedł czas na ostatnie przygotowania. Do pożegnania starego roku i przywitania nowego szykują się również właściciele sklepów. Na zakopiańskich Krupówkach witryny sklepowe zniknęły pod deskami. Do serca Tatr przybywają tłumy turystów, a właściciele sklepów obawiają się o swój dobytek. Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem asp. Krzysztof Waksmundzki w rozmowie z Interią zapewnia, że na terenie powiatu tatrzańskiego w noc sylwestrową pracować będą wzmożone siły policji. „Są one skierowane zarówno do zabezpieczenia imprezy sylwestrowej, jak również do obsługi interwencji na terenie miasta i powiatu” – mówi Waksmundzki. „Ze względów bezpieczeństwa nie informujemy o dokładnej liczbie funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie nocy sylwestrowej” – dodaje. Właściciele sklepów obawiają się o swój dobytek w sylwestrową noc