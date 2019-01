1 13

Od kilku dni w Polsce utrzymuje się zimowa aura. Intensywne opady śniegu dały się we znaki szczególnie mieszkańcom południa kraju. Przypomnijmy, że w całych Tatrach wciąż obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego, a w Bieszczadach - trzeci. Na Kasprowym Wierchu leży już 220 cm śniegu. Ratownicy przypominają, że warunki turystyczne są bardzo trudne. TOPR odradza wszelkie wyprawy w góry. Szczególną ostrożność powinni zachować również kierowcy. Marznące opady powodują gołoledź na drogach. W najbliższych dniach temperatury nieco wzrosną. We wtorek na zachodzie kraju synoptycy prognozują 5-6 stopni powyżej zera. Na północy kraju termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza, a w centrum 2-3 kreski powyżej zera. Najchłodniej wciąż na wschodzie i południu Polski. W całym kraju we wtorek przewidywane są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Intensywne opadu śniegu w Przemyślu.