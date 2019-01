1 9

Na Placu Solidarności w Gdańsku zebrało się co najmniej kilka tysięcy osób, które zostawiały zapalone znicze, upamiętniając i wspominając zamordowanego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Do zebranych mieszkańców Gdańska, którzy w ten sposób oddali hołd zamordowanemu prezydentowi miasta, przemówiły żona Pawła Adamowicza Magdalena i córka Antonina. Prezydent Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika podczas gdańskiego finału WOŚP, w niedzielę 13 bm., zmarł w szpitalu dzień później Znicze w Gdańsku oraz innych miastach Polski ustawiane są na planie serca, a w mediach społecznościowych akcję nazwano "największe serce świata". Zgromadzeni apelują także o to, aby Jerzy Owsiak nadal kierował Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ułożone ze świec na pl. Solidarności w Gdańsku - Największe Serce Świata. Dla Pawła