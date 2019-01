1 26

Z Europejskiego Centrum Solidarności wyruszył w piątek o godz. 17.00 kondukt żałobny z trumną z ciałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Samorządowiec został zamordowany podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trasa konduktu minęła miejsca ważne dla życia Pawła Adamowicza. Pierwszym punktem na trasie było I Liceum Ogólnokształcące, które ukończył, dalej ulica Łagiewniki, Stolarska i Mniszki, gdzie prezydent się wychowywał i gdzie do dziś mieszkają jego rodzice. Trasa konduktu prowadziła również przez pomnik króla Jana III Sobieskiego, ulicę Pańską, Węglarską, Kołodziejską i Piwną, aż do Bazyliki Mariackiej, gdzie odprawiana jest msza święta i odbędzie się czuwanie. W sobotę, 19 stycznia, właśnie w tej świątyni zostanie pochowany Paweł Adamowicz. O godz. 17.00 w piątek w całym kraju rozpoczęła się żałoba narodowa, która potrwa do soboty do godz. 19.00. Na czas żałoby w urzędach, instytucjach i siedzibach organów oraz władz państwowych, a także samorządowych, flagi będą opuszczone do połowy masztu. Paweł Adamowicz został zamordowany podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13 stycznia 2019 r. wieczorem, gdy przemawiał na scenie na gdańskiej starówce, napastnik zadał mu kilka ciosów nożem. Prezydent Gdańska zmarł w szpitalu dzień później. Msza św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w intencji tragicznie zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza.