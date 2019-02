1 9

Około 100 rolników zrzeszonych w Komitecie Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt protestowało we wtorek przed Sejmem. Najważniejsze postulaty protestujących to: podniesienie wydatków państwa na rolnictwo do poziomu 1,2 proc. PKB, oddłużenie rolnictwa, wstrzymanie egzekucji wobec gospodarstw rolnych, powołanie Państwowej Inspekcji Jakości i Kontroli Żywności oraz sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa Krzysztofa Czabańskiego i Pawła Suskiego. Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt zrzesza kilkanaście organizacji i stowarzyszeń rolniczych. Protestujący rolnicy przed Sejmem