W Gdańsku odbyła się uroczystość chrztu holownika H-1 ORP "Gniewko" zbudowanego przez stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. dla Marynarki Wojennej RP. Główne zadania drugiej z serii sześciu jednostek to zabezpieczanie bojowe oraz wsparcie logistyczne na morzu i w portach, wsparcie akcji ratowniczych, transport osób i zaopatrzenia, neutralizacja zanieczyszczeń oraz podejmowanie z wody torped. Do 2020 roku do Marynarki ma trafić sześć takich jednostek – pierwszy był holownik H-11 „Bolko”, drugi jest H-1 „Gniewko”, a w przyszłości będą to jeszcze: Mieszko (H-2), Semko (H-12), Leszko (H-3) i Przemko (H-13). Podstawowe parametry holowników to ponad 29 metrów długości, ponad 10 metrów szerokości i wyporność do 490 ton. Holownik przystosowany jest do 10-osobowej załogi. Uroczystość chrztu holownika w Gdańsku