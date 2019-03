1 7

Obchody 20. rocznicy wstąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier odbyły się 10 marca 2019 roku na terenie 1. Brygady Pancernej w warszawskiej Wesołej. To część "tygodnia NATO" - obchodów dwudziestolecia członkostwa w Sojuszu. Trzy z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy i Węgry - wstąpiły do NATO 12 marca 1999 r.; Słowacja przystąpiła do Sojuszu w roku 2004. W obchodach udział wzięli m.in. premier Polski Mateusz Morawiecki, premier Słowacji Peter Pellegrini, premier Czech Andrej Babis oraz premier Węgier Viktor Orban. Opis