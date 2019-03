1 7

Kilkaset osób wzięło udział w poniedziałek w warszawskim proteście rodziców przeciwko deklaracji LGBT+. Uczestnicy domagają się od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wycofania się z zapowiedzi wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO. Protestujący przynieśli transparenty z hasłami: "Stop manipulacji, dewiacji, pedofilii", "Stop LGBT", "Wychowanie tak, indoktrynacja nie", "Nie róbcie z polskich szkół sodomy", "Ręce precz od naszych dzieci". W trakcie manifestacji doszło do szarpaniny pomiędzy uczestnikiem protestu rodziców a przedstawicielem środowiska LGBT. Opis