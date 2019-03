1 4

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się w środę (20 marca) uroczystość podpisania umowy między Funduszem Sprawiedliwości a Fundacją "Akogo?" na sfinansowanie budowy kliniki "Budzik" dla dorosłych na terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. "Nie mam wątpliwości co do tego, jak ważna i potrzebna jest ta inwestycja" - mówiła o klinice "Budzik" dla dorosłych pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która objęła honorowym patronatem budowę placówki. Oprócz pierwszej damy w wydarzeniu uczestniczyli prezes Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk i szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Spotykamy się, by przypieczętować niezwykle ważną decyzję, jaką jest przekazanie przez Fundusz Sprawiedliwości kwoty blisko 40 milionów złotych na tak bardzo wyczekiwaną Klinikę "Budzik" dla dorosłych. Te pieniądze, zasądzone od przestępców, są przekazywane na mądry i dobry cel" - powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.