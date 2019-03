1 12

W sali wystawowej w La Villette w Paryżu otwarta została oczekiwana z wielkim zainteresowaniem ekspozycja poświęcona skarbom faraona Tutanchamona. Wystawa będzie czynna do połowy września, po czym pokazywane w Paryżu eksponaty wrócą do Egiptu. Grobowiec faraona odkrył w listopadzie w 1922 roku w Dolinie Królów, po wieloletnich, żmudnych poszukiwaniach, angielski archeolog Howard Carter. W Paryżu można obejrzeć sto pięćdziesiąt eksponatów, z których pięćdziesiąt nigdy wcześniej nie opuszczało Egiptu. W La Villette wystawiono płaskorzeźby ze złoconego drewna z uwiecznionymi na nich scenami z życia faraona. Egipcjanie wierzyli, że śmierć oznacza nowe narodziny, stąd faraonowi włożono do grobowca wszystko to, co zdaniem go chowających mogło mu się przydać na tamtym świecie. Dlatego też pokazywana w La Vilette kolekcja jest tak bogata i różnorodna -od wykonanych ze złota figur bóstw po papirusy. Jest niezwykle misternie inkrustowany i zdobiony fotel Tutanchamona, a także jego podobizna wykonana ze złoconego drewna umieszczona na czarnej panterze. Ekspozycję już okrzyknięto wystawą stulecia. Wielka wystawa w Paryżu