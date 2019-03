1 15

W czwartek Dar Młodzieży powrócił do portu macierzystego w Gdyni, kończąc tym samy rejs dokoła świata z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odwiedził 23 porty w kilkunastu państwach, "promując polską kulturę, historię i tradycję". W porcie odbyło się uroczyste powitanie, w którym uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. "Rejs Daru Młodzieży dokoła świata, to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Uczestnicy tego historycznego rejsu byli naszymi najlepszymi ambasadorami, a przy okazji budowali międzynarodowe relacje, które w przyszłości będą procentować. Cieszę się, że jako PKN Orlen mogliśmy współuczestniczyć w tym projekcie" - powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. W czwartek Dar Młodzieży powrócił do portu macierzystego w Gdyni, kończąc tym samy rejs dokoła świata z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odwiedził 23 porty w kilkunastu państwach, "promując polską kulturę, historię i tradycję". W porcie odbyło się uroczyste powitanie, w którym uczestniczył minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.