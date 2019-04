1 9

We wtorek, w 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II, pod "oknem papieskim" w Krakowie odbyło się czuwanie. To miejsce symboliczne - tu przy okazji pielgrzymek do kraju odbywały się wieczorne spotkania papieża Polaka z wiernymi. "On żyje w naszej pamięci, w naszej wierze, żyje w kościele powszechnym" - mówił do zgromadzonych metropolita krakowski. "Godzina 21:37" – kontynuował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski – "jest momentem przejmującym i wzruszającym dla tych, którzy pamiętają wydarzenie sprzed 14 lat". Zobacz zdjęcia