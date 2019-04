1 19

We wtorek w samo południe przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie rozpoczęła się manifestacja poparcia dla strajkujących nauczycieli. Organizatorem wydarzenia jest organizacja młodzieżowa, która przyjęła nazwę "Strajk Uczniowski". "Chcemy stworzyć szeroki ruch młodzieżowy, który będzie działał na rzecz gruntownej reformy edukacji. Pokażemy, że uczniowie mają coś do powiedzenia i potrafią się zjednoczyć, by wyrazić to silnym, zdecydowanym głosem" - piszą o sobie w mediach społecznościowych. "Będziemy żądać partnerskiego traktowania i systemowych gwarancji przestrzegania praw ucznia. Będziemy pielęgnować młodzieżową samorządność i żądać reprezentacji młodego pokolenia przy władzy każdego szczebla. Naszymi narzędziami będą debaty, kampanie społeczne, i protesty. Szukamy osób, które chcą do nas dołączyć i są gotowe wziąć odpowiedzialność organizacyjną za część naszych prac” – podkreślają. - To duża uczniowska manifestacja sprzeciwu wobec działań rządu w kontekście strajku nauczycieli. Chcemy ich wesprzeć, pokazać, że nie są sami i zasługują na godne pensje" - tłumaczył rano w Polsat News Miłosz Warchoł, organizator protestu. Uczniowie protestują przed siedzibą MEN