1 9

Trwa drugi dzień bezterminowego strajku nauczycieli. Wśród protestujących placówek oświatowych jest również IX Liceum imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Do szkoły tej uczęszczał m.in. premier Mateusz Morawiecki. IX Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego we Wrocławiu