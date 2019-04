1 6

Radni z Łodzi przyszli do pracy razem ze swoimi pociechami. Dzieci nie poszły do szkół i przedszkoli ze względu na strajk nauczycieli, jaki od poniedziałku trwa w całej Polsce. Sesja Rady Miasta musiała się jednak odbyć, dlatego dzieci uczestniczyły w pracy swoich rodziców. Przypominamy: zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk trwa trzeci dzień. Do protestu przystąpiła też część nauczycieli z oświatowej "Solidarności". W strajku biorą również udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków. Według ZNP, we wtorek w strajku udział wzięło 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek. W środę trwają także egzaminy gimnazjalne z części humanistycznej. W trzech placówkach testy nie odbyły się z powodu strajkowego zamieszania. Radni z Łodzi zabrali swoje dzieci do pracy