W piątek sześć okrętów NATO wpłynęło do portu w Gdyni. Należą do wielonarodowego, elitarnego Stałego Zespołu Sił Morskich NATO, tzw. SNMG1, będącego częścią Sil Odpowiedzi NATO. Ciągle jest utrzymywany w najwyższym stopniu gotowości bojowej i przeznaczony jest do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny. Zespól tworzą cztery fregaty rakietowe: polska ORP Gen. K. Pułaski, turecka TCG Gokova, hiszpańska ESPS Almirante Juan De Borbon i brytyjska HMS Westminster oraz amerykański niszczyciel USS Gravely i niemiecki okret zaopatrzenia FGS Rhoen. W świąteczny weekend okręty będzie można zwiedzać.