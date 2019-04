1 7

W Wielki Piątek wieczorem ulicami Warszawy przeszła Droga Krzyżowa. Przewodniczył jej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Tegoroczna trasa wiodła sprzed kościoła św. Anny Krakowskim Przedmieściem, ul. Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, następnie ul. Wierzbową do placu Piłsudskiego. Potem ulicą Tokarzewskiego-Karaszewicza na Krakowskie Przedmieście i z powrotem do kościoła akademickiego św. Anny. W nabożeństwie uczestniczyły tysiące warszawiaków. Zobacz zdjęcia