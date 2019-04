1 10

W Krakowie most Piłsudskiego, pomiędzy Kazimierzem a Podgórzem, został opakowany w folie. Wszystko na potrzeby remontu. Najpierw: piaskowanie starej farby, poprawki konstrukcji, a na koniec ponowne malowanie; Most Piłsudskiego to najstarsza kompletna drogowa przeprawa przez Wisłę w Krakowie. Do użytku oddana została w 1933 r. Na razie most Piłsudskiego wygląda jak dzieło sztuki współczesnej