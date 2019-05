1 11

Marsz Suwerenności wyruszył z pl. Zamkowego w Warszawie w kierunku ul. Jasnej - przed siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Wiodące hasło marszu to: "Stop dyktatowi Berlina i Brukseli". Marsz Suwerenności jest organizowany przez wystawiającą listy w wyborach do PE koalicję Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolską w związku z 15. rocznicą wejścia Polski do UE. Uczestnicy manifestacji ok. godz. 13 zaczęli gromadzić się na pl. Zamkowym. Trwają przemówienia organizatorów. "PiS podpisywał Traktat Lizboński, to niech się tłumaczy. PiS spowodował, że utraciliśmy suwerenności. Powinni na kolanach przepraszać" - mówił do zgromadzonych lider Konfederacji i partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. "Nie chcemy cesarstwa niemiecko-radzieckiego. Suwerenność to polski język, polska złotówka" - dodał startujący na listach wyborczych komitetu Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, poseł Marek Jakubiak. Marsz Suwerenności w Warszawie