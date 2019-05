1 10

W środę 1 maja food truck Roberta Biedronia przyjechał do stolicy. Lider Wiosny na warszawskim Powiślu osobiście rozdawał wyborcom hot dogi. Jak zaznaczył, partia pomyślała również o weganach - w menu znalazły się także przekąski bezmięsne. "Hot dogi od Wiosny na wiosnę" - wykrzykiwał Biedroń między pytaniami: "jakie sosy". Niecodzienny food truck jest elementem przedwyborczej kampanii. Przedstawiciele Wiosny zachęcają Polaków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Food truck Wiosny Biedronia