Spotkanie z młodymi ludźmi, pod hasłem "Domówka z Robertem Biedroniem i Fransem Timmermansem" odbyło się we wtorek w jednym z warszawskich klubów. Wcześniej Biedroń i Timmermans przejechali tramwajem przez centrum miasta wraz z kandydatami stołecznej listy Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Timmermans zachęcał, by głosować na Wiosnę Roberta Biedronia. "Pokażcie reszcie Europy, że Polska rozumie, że jej przeznaczenie jest w UE i że Polska musi kształtować Unię przez głosowanie. Jeśli wystarczająco dużo was zagłosuje na Wiosnę i inne progresywne partie, wtedy mamy szansę zbudować większość w PE i zmienić kurs Unii, czyniąc ją bardziej socjalną, troszczącą się o słabszych" - mówił Timmermans. W tracie domówki lider Wiosny wraz z Fransem Timmermansem przygotowali dla przybyłych hot-dogi, również wegańskie.