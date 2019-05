1 6

W Małopolsce obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Intensywne opady deszczu spowodowały już liczne zniszczenia, w wielu miejscach doszło do podtopień. Wody przybywa także w Wiśle, co powoduje zalewanie bulwarów. Jak poinformował Komendant małopolskiej PSP - sytuacja może się w każdej chwili zmienić. Przekazał także, że "klapy" Wisły w Małopolsce zachodniej zaczynają się zamykać. "Wszystkie dopływy do Wisły w tym przypadku zaczną robić tzw. cofkę, czyli woda będzie zawracać" - wyjaśnił. "Tam już przegrupowaliśmy dzisiejszej nocy odpowiednie środki, które nam pozwolą przeczekać niekorzystną aurę" - powiedział. Sytuacja pogodowa w Krakowie