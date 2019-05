1 19

O godz. 7.00 w Polsce rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie we wszystkich krajach Unii trwa od czwartku, w większości z nich odbędzie się dziś. W Polsce wybieramy 52 europosłów, ale na razie mandat obejmie 51. Dodatkowy zacznie pełnić swoją funkcję dopiero wtedy, gdy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 mln osób. W wyborach startuje 866 kandydatów. Głosowanie zakończy się o godz. 21.00, wtedy też przestanie obowiązywać wprowadzona od północy z piątek na sobotę cisza wyborcza. W wielu miastach swój głos oddali już politycy. Zobacz naszą galerię! Premier Mateusz Morawiecki z synem podczas głosowania w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej numer 205 w Warszawie