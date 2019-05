1 11

Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE Kaczyński zaznaczył, że PiS jest gwarancją polskiej suwerenności. "Chcielibyśmy, żeby to zrozumieli także i ci, którzy w tych wyborach oddali głosy na innych, nie na naszą listę wyborczą, ale także i ci, którzy w tych wyborach nie uczestniczyli" - zaznaczył prezes PiS. "W wyborach parlamentarnych pewnie ta frekwencja będzie jeszcze dużo większa, może rekordowa licząc od 1989 r. Musimy uzyskać naprawdę wiele milionów głosów, żeby zwyciężać, żeby Polskę zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć Polaków, polskie rodziny i żebyśmy mieli piękną, wielką przyszłość, taką na jaką zasługuje nasz naród" - mówił Kaczyński. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat wynika, że zwyciężyło PiS z poparciem proc. 42,4 proc. Koalicja Europejska uzyskała 39,1 proc. głosów. Do PE dostała się też Wiosna Roberta Biedronia z poparciem 6,6 proc. i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 6,1 proc.