1 8

"To początek drogi; pokazaliśmy, że możemy być razem; to klucz do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w październiku" - powiedział w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE lider PO Grzegorz Schetyna. PiS z poparciem 42,4 proc. zwyciężyło w niedzielnych wyborach do PE. Koalicja Europejska uzyskała 39,1 proc. głosów. Lider PO przypomniał też, że znane są jak na razie sondażowe dane, a na dokładne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Ocenił, że Koalicja Europejska uzyskała "dobry wynik". Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników lider PO dziękował też Polkom i Polakom, którzy oddali swój głos na Koalicję Europejską. "Blisko 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces" - podkreślił Schetyna.