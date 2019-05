1 6

Prezydent Andrzej Duda poleciał w czwartek na oficjalną wizytę do Azerbejdżanu nowym samolotem. Był to pierwszy lot Boeinga 737-800 "Józef Piłsudski", biało-czerwonej maszyny przystosowanej do lotów najważniejszych osób w państwie. "Ładny, fajny, sympatyczny. Zobaczymy, jak się będzie latało" - to pierwsze wrażenia prezydenta po wejściu na pokład, którymi podzielił się z dziennikarzami. Zobacz zdjęcia