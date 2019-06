1 7

Zachowanie ciągłości reform i prowadzonych programów, utrzymanie stabilności obecnego układu politycznego, wytłumianie napięć partyjnych – to główny cel ogłoszonych dzisiaj zmian w rządzie, które wymusiły wygrane przez Zjednoczoną Prawicę wybory do Parlamentu Europejskiego. Zmiany objęły jednak nie tylko ministrów, którzy jadą do Brukseli. Jacek Sasin – mianowany wicepremierem, wciąż będzie także pełnił funkcję szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jego zadaniem będzie pilnowanie, by KSRM działał sprawniej, co ma przełożyć się na tworzenie prawa wyższej jakości