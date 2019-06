1 14

W Gdańsku odbywają się we wtorek uroczystości upamiętniające wybory z 4 czerwca 1989 roku. Tego dnia, 30 lat temu przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się zwycięstwem Solidarności. Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski