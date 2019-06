1 12

Po godz. 17.30 na Długim Targu w Gdańsku rozpoczął się Wiec Wolności i Solidarności. Na początku odegrano hymn Europy, a jako pierwsza głos zabrała prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. "Bardzo potrzebna jest nam wspólnota. Z nadzieją patrzę na to, co czeka nas w Polsce, kiedy widzę was tutaj z flagami tylu różnych miast, bo wiem, że razem możemy zmienić Polskę" - mówiła prezydent Gdańska. Zobacz zdjęcia