Opanowany został pożar, który w środę wieczorem wybuchł w sortowni odpadów w Studziankach k. Białegostoku - poinformowała PSP. Od rana w czwartek trwało jego dogaszanie. Teraz strażacy planują użyć ciężkiego sprzętu i żwiru, by hałdę zasypać. Ich doświadczenia z poprzednich akcji w tym miejscu są bowiem takie, że to najskuteczniejszy sposób stłumienia ewentualnych, nowych zarzewi ognia, który może tlić się wewnątrz hałdy odpadów. Sortownia należy do prywatnej firmy. To nie pierwszy taki pożar w ostatnich latach w tym miejscu; ostatni miał miejsce prawie dokładnie rok temu. Do największego doszło w 2012 roku, jego gaszenie trwało osiem dni. Powołani wtedy w śledztwie prokuratury biegli uznali, że przyczyną było umyślne podpalenie. Sprawców nie udało się jednak ustalić i śledztwo umorzono. Również żadne inne śledztwo nie zakończyło się postawieniem komukolwiek zarzutów związanych z pożarami w tym miejscu. Zgłoszenie o pożarze wielkiej hałdy odpadów, która miejscami miała ok. 20 metrów wysokości, strażacy otrzymali przed godziną 20 w środę. Ogień objął ok. 4 tys. metrów kwadr. powierzchni; w kluczowych momentach akcji brało w niej udział blisko 40 zastępów straży pożarnej.