Na gliwickim lotnisku zaprezentowany został w niedzielę (9 czerwca) pierwszy seryjnie produkowany samolot elektryczny Pipistrel Alpha Electro. Dwuosobowa maszyna, która wzbiła się w polskie niebo, wyposażona jest w silnik elektryczny 60 kW. Jego prędkość przelotowa to 157 km/h. Bateria o pojemności 21 kWh jest w stanie zapewnić mu energię na 55-minutowy lot. Na świecie jest ok. 40 takich samolotów, które ze względu na niewielki zasięg wykorzystywane są głównie do szkolenia pilotów. Firma Fortum zorganizowała pierwszy w Polsce przelot elektrycznego samolotu między lotniskami, mający m.in. służyć zebraniu koniecznych doświadczeń w lotniskowej obsłudze takich samolotów. Pierwszy seryjnie produkowany samolot elektryczny.