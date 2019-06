1 9

Uczestniczący w sobotnich pokazach lotniczych w Płocku samolot spadł do Wisły. Wypadku nie przeżył pilot z Niemiec. Na miejsce wypadku natychmiast udały się łodzie motorowe służb ratowniczych i pogotowie ratunkowe. Jak się okazało, samolot Jak-52 po uderzeniu w taflę wody na Wiśle opadł na głębokość ok. 8 metrów, kabiną do dołu, co utrudniało wydobycie pilota. Akcja trwała mniej więcej trzy godziny. „Ciało pilota wydobyto z wraku. Ze względu na obrażenia, jakie miał pilot, odstąpiono od czynności ratowniczych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon pilota" - powiedział PAP w sobotę po południu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Płocku Edward Mysera. Miejsce, w którym doszło do wypadku