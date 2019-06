1 8

W archikatedrze św. Jana Chrzciciela mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza rozpoczęły się centralnej obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała). Bezpośrednio po Eucharystii z archikatedry wyruszyła uroczysta procesja do czterech ołtarzy polowych. Mottem tegorocznych obchodów Bożego Ciała w Warszawie jest obietnica Jezusa: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Ołtarze nawiązujące do tego wersetu z Ewangelii według św. Mateusza zaprojektował architekt Stanisław Sołtyk. Trasa procesji wiedzie z archikatedry ul. Świętojańską na plac Zamkowy, następnie Krakowskim Przedmieściem i ul. Królewską na plac Piłsudskiego